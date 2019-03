AichwaldWenn etwas in seinem Umfeld nicht funktioniert, würde es Michael Wild am liebsten sofort reparieren – dieser Wille zu unkomplizierten, schnellen Lösungen scheint in seinem Wahlprogramm und jedem Gespräch mit dem 41 Jahre alten Kandidaten für die Wahl zum Aichwalder Bürgermeister durch. Kein drum herum reden, sondern sich einsetzen, Druck machen – selbst wenn eine andere Stelle als das Rathaus in Schanbach zuständig ist, lässt sich etwas erreichen. So stellt sich Michael Wild seine spätere Arbeitsweise vor, wenn er denn zum Verwaltungschef der 7600-Einwohner-Gemeinde gewählt wird.

„Ich sehe es nicht als Nachteil, sondern als Vorteil“,