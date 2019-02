Anzeige

AichwaldVerheiratet, vier Kinder, 41 Jahre alt, keiner Partei zugehörig und von Beruf Entwicklungsingenieur bei Porsche. So liest sich die Kurzbiografie des vierten Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Aichwald. Michael Wild, der mit seiner Familie im Ortsteil Aichelberg wohnt, will am 17. März antreten, um in der Schurwaldgemeinde Rathauschef zu werden.

Er habe zwar keine Verwaltungserfahrung, auch die Kommunalpolitik sei für ihn Neuland, sagt Wild im EZ-Gespräch. „Aber ich traue mir das zu, denn ich bin ein Mensch, der schnell lernt und der es gewohnt ist, im Team um die besten Lösungen zu ringen.“ Bei Porsche in Weissach arbeitet er in der Fahrzeugerprobung und hat als Teamleiter Personalverantwortung für acht Kollegen.

Den gebürtigen Bad Kreuznacher (Rheinland-Pfalz) hat es durch seine Frau nach Baden-Württemberg verschlagen. 2011 zog die Familie in die USA, weil Wild ein interessantes Jobangebot bei BMW in Kalifornien bekam. Vier Jahre später ging es wieder zurück nach Deutschland, geradewegs nach Aichwald. „Wir haben uns in die Gemeinde verliebt und gehen von hier definitiv nicht mehr weg“, sagt der 41-Jährige.

Mit dem bisherigen Bürgermeister Nicolas Fink sei er sehr zufrieden gewesen, betont Wild. Dennoch sieht er in der Gemeinde einigen Verbesserungsbedarf. In den örtlichen Kindertagesstätten müsse man dringend die Betreuungszeiten erweitern, um berufstätigen Eltern das Leben zu erleichtern. Er werde sich für eine kostenlose Kinderbetreuung einsetzen, sagt der 41-Jährige. Rasch saniert werden müsse die Schule in Aichelberg. Weil das obere Stockwerk nicht mehr den Brandschutzbestimmungen entspricht, könne es nicht genutzt werden. Für problematisch hält er, dass in der Schule wegen Lehrermangels „ständig Stunden ausfallen“. Einsetzen will er sich für ein deutlich günstigeres, wenn nicht sogar kostenloses Ferienprogramm. Das sollten sich auch einkommensschwache Eltern leisten können. Anpacken müsse man zudem die Modernisierung der Spielplätze. Wild will ferner für bezahlbaren Wohnraum in der Gemeinde kämpfen. „Das geplante Gebiet Fuchsbühl muss mit hoher Priorität vorangetrieben werden.“ Und man brauche ein weiteres Neubaugebiet vor allem für junge Familien. Defizite sieht der Ingenieur beim Netzausbau. „In Aichwald gibt es zu viele Funklöcher.“

Erfreulich findet er die Einrichtung des Bürgerbusses. Erstrebenswert sei ein Einkaufsdienst für ältere Menschen. Vorantreiben möchte er die Wirtschaftsförderung. Im Falle seiner Wahl plant Michael Wild regelmäßige Sprechstunden sowie eine feste Bürgerbeteiligung. Die verbleibende Zeit vor der Wahl möchte er nutzen, um mit möglichst vielen Bürgern ins Gespräch zu kommen.