Denkendorf/StuttgartUngerührt haben sich die beiden Angeklagten am vierten Verhandlungstag am Stuttgarter Landgericht gemeinsam mit den anderen Prozessbeteiligten Fotos von den lebensbedrohlichen Verletzungen des 20-jährigen Opfers angeschaut. Gemeinschaftlich versuchter Mord und gemeinschaftlich versuchter schwerer Raub lauten die Vorwürfe, zu denen die beiden gleichaltrigen jungen Männer nach wie vor schweigen.

Einer der beiden 20-Jährigen hatte bei der Begutachtung durch den Psychiater Reinmar du Bois angegeben, mehrere Stunden vor der Messerattacke am 2. September vergangenen Jahres in Denkendorf mit seiner Freundin in deren elterlichen