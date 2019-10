HochdorfWeihnachtsstress? Davon will Marieluise Reichel nichts hören. Und dies, obwohl die Hochdorfer Mesnerin gerade über die Festtage besonders viel zu tun hat. Seit 33 Jahren ist die 65-Jährige für die evangelische Martinskirche verantwortlich. Freude an der Arbeit, eine gute Planung und ein Schuss Gelassenheit – damit bewältigt sie die anstrengende Zeit.

Natürlich sei es eine Herausforderung, dass alles reibungslos ablaufe, sagt Reichel mit Blicke auf allein drei Gottesdienste an Heilig Abend. Doch für sie stehe die Freude an den Gottesdiensten im Vordergrund. „Es ist schön zu sehen, wenn so viele Menschen in die Kirche kommen.“

