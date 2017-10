Anzeige

(red) - Das Mentoring-Projekt für Flüchtlinge in Ostfildern ist auch für das dritte Jahr gesichert. Dies teilte Axel Halling, Projektkoordinator vom Bundesverband Deutscher Stiftungen, bei seinem Besuch in Ostfildern mit. Das Bundesfamilienministerium werde sein Programm „Menschen stärken Menschen“ fortsetzen. Das in Ostfildern „hervorragend funktionierende Netzwerk“ bezeichnete er als „auch im Vergleich zu anderen Städten einzigartig“.

Das Projekt wird von der Bürgerstiftung Ostfildern, dem Freundeskreis Asyl Ostfildern und der Stadt Ostfildern getragen. Seit dem Start im Mai 2016 haben rund 160 Mentorinnen und Mentoren