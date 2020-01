AichwaldUngefähr vier Millionen Euro stehen der Gemeinde Aichwald in diesem Jahr für Investitionen zur Verfügung. Knapp die Hälfte davon fließt in die Sanierung der Grundschule Schanbach und damit in ein Projekt, das zwar schon fast abgeschlossen ist, das aber erst in diesem Jahr endgültig abgerechnet wird. Wenn im Frühjahr die Außenanlagen fertig sind, will die Schule die Sanierung groß feiern. Zum Fest am 9. Mai will Kultusministerin Susanne Eisenmann nach Schanbach kommen. Ebenfalls fast beendet ist die Sanierung der Tiefgarage am Rathaus in Schanbach, die bis zu 500 000 Euro kostet. Sind die Arbeiten beendet und ist die Tiefgarage wieder frei