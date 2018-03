Angekündigt waren Charly Augschöll und seine Hotline Band mit jeder Menge an Superlativen. Charly Augschöll sei ein begnadeter Komponist, seine Vielfalt sei einzigartig, er gehöre zur Crème de la Crème der europäischen Saxophonisten. Das weckt natürlich Erwartungen, aber jede einzelne wurde am Freitagabend beim Konzert in der Denkendorfer Kelter erfüllt. Eingeladen hatte ihn der Jazzclub Denkendorf. Der ist bekannt für herausragende Konzerte und so war das fünfte Konzert in Folge ausverkauft.Augschöll spielte schon einmal in Denkendorf, vor drei Jahren in einem großartigen Konzert zusammen mit Max Greger junior.