Ostfildern Am Donnerstagmittag konnte man nur erahnen, dass auf dem Feld im Scharnhauser Park am Freitag das dreitägige Feuerwerksfestival „Flammende Sterne“ starten soll. Die Zäune waren schon aufgestellt, die Pyrotechnik auf dem Feld wegen starken Regenfalls abgedeckt. Die Veranstalter stecken in den letzten Vorbereitungen, und trotz Regenschauers sind sie guter Dinge. Vom 24. bis 26. August treten drei Pyrotechniker gegeneinander an: „Dance of Fire“ aus der Ukraine am Freitag, „Hawaii Explosives & Pyrotechnics“ am Samstag und„Faseecom Fireworks“ aus Südkorea am Sonntag. Diese Teams sind das erste mal bei dem internationalen Feuerwerksfestival