HochdorfUm an seinen Lieblingsplatz zu kommen, an dem er vom Joballtag als selbstständiger Elektroinstallateur abschalten kann, muss Peter Wick gar nicht weit gehen. Sein ganz persönliches Refugium befindet sich direkt vor der eigenen Haustür in einer ruhigen Hochdorfer Seitenstraße. Dort hat sich der 59-Jährige eine kleine Oase geschaffen: Eine gemütliche, violett angestrichene Sitzbank an einem kleinen Holztisch lädt zum Verweilen ein. Gemütlich wird dieser lauschige Rückzugsort zudem durch die hellen Sichtschutzwände aus Holz, die vom Grün der Natur eingerahmt werden.

Das eigentlich Besondere sind aber die zahlreichen selbst gestalteten