HochdorfMarieluise Reichel kennt die evangelische Martinskirche in Hochdorf wie ihre Westentasche. Seit mittlerweile 34 Jahren ist die 66-Jährige die Mesnerin im Gotteshaus. Schon immer war die gebürtige Hochdorferin aktiv in der Kirchengemeinde, engagierte sich in der Kinderkirche und sang im Kirchenchor. Als der damalige Pfarrer Eberhard Hinze sie schließlich fragte, ob sie sich die Übernahme des Mesner-Dienstes vorstellen könne, sei nicht abzusehen gewesen, dass sie dieses wichtige Amt auch über drei Jahrzehnte später noch ausüben würde, sagt sie heute. Der Begriff „Mesner“ leitet sich vom lateinischen „Mansionarius“ ab, was man mit „Haushüter“