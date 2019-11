AichwaldDer Aichwalder Gemeinderat ist sich einig. Gegenüber dem Ärztehaus in Schanbach soll die Verwaltung ein so genanntes Mitfahrbänkle nach Lobenrot aufstellen. Wer dort sitzt signalisiert Autofahrern, die zufällig vorbei kommen, dass er gerne nach Lobenrot mitgenommen werden möchte. Ursprünglich hatte das Mitfahrbänkle die CDU-Fraktion beantragt, doch fanden das auch die anderen Räte sinnvoll. „Der Antrag hat nur den Nachteil, dass er nicht von uns ist“, witzelte Michael Neumann (SPD) und schloss sich ebenso wie die anderen Fraktionen dem CDU-Antrag kurzerhand an.

Bus kommt nur drei Mal am Tag

Begründet hatte die