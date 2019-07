Kreis EsslingenImmer mehr Klagen und immer längere Verfahren sind eine große Herausforderung, auf die dringend reagiert werden muss“, meinte der Präsident des Landgerichts Stuttgart Andreas Singer bei dem alljährlichen Pressegespräch. Ob Schadenersatzklagen gegen den Daimler-Konzern oder Strafverfahren mit aufwendigen Beweisaufnahmen wie gegen die Betreiber der Bordellkette „Paradise“ in Leinfelden-Echterdingen – auch mit Arbeit in den Abendstunden und an Wochenenden könne die bisherige Spitzenstellung des Landgerichts nicht mehr gehalten werden. Daher müsse dringend Verstärkung her. Derzeit dauern erstinstanzliche Zivilverfahren in Stuttgart