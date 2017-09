Im beschaulichen Plochingen, verkehrsgünstig direkt an der B 10 Richtung Stuttgart gelegen, steht die bundesweit zweitgrößte Filiale des französischen Sportartikelherstellers Decathlon. „Es ist eines der erfolgreichsten Geschäfte in ganz Deutschland“, sagt eine Firmensprecherin. Auf 6000 Quadratmetern können die Kunden allerlei Artikel testen und kaufen. Und wer am hinteren Ende der Marktfläche durch eine Tür geht, steht in der Deutschlandzentrale des Unternehmens. Ungefähr 120 Mitarbeiter sind hier aktuell beschäftigt, zusätzlich zu den 120 Frauen und Männern im Verkauf.

