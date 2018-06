AltbachMit 0,9 Stellen kann man keinen Jugendhausbetrieb aufrecht halten. Selbst, wenn das Team wie in Altbach aus so zwei fitten Frauen wie Rosi Horotan und Iris Metzger besteht. Nun erhält die offene Jugendarbeit eine komplette Stelle, sie soll so schnell wie möglich besetzt werden, hat der Gemeinderat beschlossen.

Seit November 2002 leitet Rosi Horotan das Jugendhaus. Anfangs tat sie das zu 100 Prozent, dann wurde die halbe Stelle für die Schulsozialarbeit umgewidmet. „Diese funktioniert in Altbach super“, sagt sie. Sie ist bei vielen Elterngesprächen und im Unterricht dabei und fährt mit ins Schullandheim. Seit März