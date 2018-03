„Wir sind eine der Bürgerstiftungen, die viel Geld auszuschütten haben“, sagte Bürgermeister Hans Weil. Im Gemeinderat gab er bekannt, wer 2014 gefördert wird. Mit 80 000 Euro bekommt das Seniorenzentrum Haus Ehmann den höchsten Betrag. Der Verwaltungschef regte an, die Stiftung mit Aktionen „stärker ins Bewusstsein der Köngener zu rufen“.

Als Beispiel nannte Weil, der am 2. Juli in den Ruhestand geht, eine Spendenaktion für eine neue Rathausglocke. Mit einem Projekt wie diesem könne man mehr Menschen ansprechen, sich mit Spenden an der Stiftung zu beteiligen. Denn bislang sei die