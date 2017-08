(red) - Wegen der Unterbrechung der Rheintalbahn zwischen Baden-Baden und Rastatt leitet die Deutsche Bahn AG den Güterverkehr großräumig um. Eine der Umleitungsstrecken führt ab Horb auf der Neckar-Alb-Bahn über Tübingen, Reutlingen und Plochingen. Diese Strecke wird deshalb in nächster Zeit an den Werktagen rund um die Uhr befahren, kündigte die Bahn gestern an. Das höhere Verkehrsaufkommen wegen der Umleitung der Güterzüge mache Anpassungen im Regionalzugverkehr auf der Neckar-Alb-Bahn notwendig. Darüber will die Bahn noch gesondert informieren. Für die Beeinträchtigungen und die verstärkte Nutzung der Neckar-Alb-Bahn für den