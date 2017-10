Anzeige

(zim) - Die Stadt Plochingen will vom Land 8,8 Millionen Euro mehr Fördergeld, um das Gewerbegebiet Fils-West neu zu ordnen. Einige große Gewerbeflächen sind in dem knapp zwölf Hektar großen Gebiet zwischen Bahnlinie und Fils kaum genutzt. Auch in Sachen Wohnbebauung könnte dort einiges verbessert werden. Um sinnvoll zu sanieren und Platz für neue Gewerbebetriebe zu schaffen, müssten die großen Flächen in kleinere Parzellen aufgeteilt, baufällige Gebäude entfernt und das Gebiet durch neue Straßen und Wege erschlossen werden. Das hatte der Gemeinderat bereits im Mai beschlossen.

