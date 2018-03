Mehr Flexibilität in der Pflege

KREIS ESSLINGEN: Samariterstiftung übt Kritik am Heimgesetz

(red) - Die Samariterstiftung bekennt sich zu ihrem kirchlich-diakonischen Profil und zur Vernetzung in die Gemeinden vor Ort. „Wir sind Kirche und bleiben Kirche“, machte der Vorstandsvorsitzende Hartmut Fritz jetzt bei der Jahrespressekonferenz in Stuttgart deutlich. In Ruit ist die Stiftung Träger eines Alten- und Pflegeheims.