Mehr Flair, mehr Wohnqualität

OSTFILDERN: Bürgerkonferenz zur Stadtteilentwicklung Ruits bringt viele Ideen - Gestaltung der Kreuzung heftig umstritten

Ruit hat sein Gesicht in den vergangenen 20 Jahren stark gewandelt, es wird sich weiter ändern. In welche Richtung es gehen soll, dazu durften am Dienstagabend im Treffpunkt Ruit etwa 90 ausgewählte Bürger ihre Ansicht kundtun. Drei Themen standen im Mittelpunkt: die Kreuzung Kirchheimer/Hedelfinger Straße, „bauliche Akzente“ an den bisherigen Schulstandorten sowie „Projekte und Chancen für Private und Unternehmen“.