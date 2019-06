HochdorfDer 25. Juni, ein Dienstag, ist für Willi Heber aus Hochdorf ein ganz besonderer Tag. Denn an diesem Tag wird er nach 39 Jahren zum letzten Mal als Gemeinderat am Ratstisch Platz nehmen. Er wird am 7. Juli 73 Jahre alt. „Irgendwann muss man dann auch den Jungen mal die Chance geben, dass sie nachkommen können“, sagt Willi Heber. Auch gesundheitliche Gründe brachten ihn letztlich zu dem Entschluss, bei der Gemeinderatswahl nicht erneut für die Freien Wähler zu kandidieren.

„Das Aufhören fällt mir nicht leicht“, räumt Heber ein. „Das wird sicherlich etwas komisch werden, in die allerletzte Sitzung zu gehen.“ Die neu gewonnene Zeit wolle er