Jens Munch, Leiter des Polizeipostens Ostfildern, splittete die 1698 Straftaten auf. Um Straftaten gegen das Leben ging es in zwei Fällen. Ein Täter wollte seinen Chef töten, der aber überlebte. Der Täter wurde gefasst und zu vier Jahren Haft verurteilt. Im zweiten Fall hörte eine Frau mit, wie ihr Mann am Telefon ihre Ermordung in Auftrag gab.Bei den neun Fällen gegen die sexuelle Selbstbestimmung ging es siebenmal um verbotene Internetpornografie und in zweimal um Exhibitionismus. Die Zahl der Rohheitsdelikte wie gefährliche Körperverletzung stieg von 190 auf 248 an. Sie seien oft in engen