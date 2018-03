(tb) - Mit 96,4 Prozent der gültigen Stimmen wurde der Dettinger Bürgermeister Rainer Haußmann in seinem Amt bestätigt. Der 47-Jährige geht in die dritte Amtszeit. Die Wahlbeteiligung war zwar nicht ganz so hoch wie im Jahr 2004, als sie 56 Prozent betrug, doch 41,8 Prozent sind bei einer Wahl mit nur einem Kandidaten respektabel.

Inge Schaufler gab zunächst im Foyer des Rathauses und anschließend vor dem Rathaus das Ergebnis bekannt. „Herr Haußmann hat es wieder geschafft. Er darf auch in den nächsten acht Jahren unser Bürgermeister sein“, freute sie sich vor den zahlreich erschienenen Gästen, und Applaus brandete auf. „Wenn er