Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Ein Verkehrszeichen auf dem mittleren Fahrstreifen der Autobahn 8 bei Kirchheim (Kreis Esslingen) hat am frühen Freitagmorgen für Verkehrschaos gesorgt. Wie die Polizei in Ulm mitteilte, wurden mehr als 30 Autos beschädigt, die dem Hindernis am Ende einer Baustelle nicht ausweichen konnten. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei über 40 000 Euro. Die Polizei ermittelt derzeit, wer dafür verantwortlich ist. Die Autos hatten im Anschluss teilweise auf der Standspur und der rechten Fahrbahn gehalten. Deshalb musste ein Sattelzug beim Vorbeifahren nach links ausweichen und streifte einen Pkw. Dabei entstand allein bei dem Auto ein Schaden von 20 000 Euro.

Anzeige