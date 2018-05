OstfildernBunte Fische aus Pappmaschee und selbst gebastelte Aquarien aus Schuhkartons sind ein Ergebnis des Pfingstferienprogramms der Kinder- und Jugendförderung Ostfildern (KiJu), einer Einrichtung des Kreisjugendrings Esslingen. Mit viel Freude und Fleiß bastelten 17 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren im Jugendtreff L-Quadrat im Scharnhauser Park Meeresbewohner, denn es drehte sich alles um das Thema „Wasserwelten“. Kreativangebote, Ausflüge in die Wilhelma und an die Körsch, aber auch viel Freizeit waren Bestandteil des Programms in dieser Woche.

„Die diesjährige Themenidee ‚Wasserwelten’ hatten Studentinnen der Hochschule für