Kreis Esslingen Die landkreiseigenen Medius-Kliniken schreiben ihre Erfolgsgeschichte fort. Der Jahresabschluss 2018, den Geschäftsführer Thomas Kräh dem Kreistag am Donnerstag vorlegte, weist einen Überschuss von knapp zehn Millionen Euro aus. Dieser wird in voller Höhe in der Gewinnrücklage verbucht und steht für künftige Investitionen in die Kliniken zur Verfügung

Erträge von 301 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 291 Millionen Euro gegenüber. Dadurch fiel das Ergebnis nochmals um rund 700 000 Euro besser als der Jahresabschluss von 2017. Hauptsächlich ist das auf weiter gestiegene Patientenzahlen zurückzuführen. An den drei Standorten der