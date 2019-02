OstfildernBeim Matinée-Konzert im Theater an der Halle stellte sich das Akkordeon-Orchester Nellingen in guter Form vor: Sowohl die einleitend klangprächtig gespielte Ouvertüre in C von Rudolf Würthner wie auch das mit eingängigen Melodien und rhythmischem Drive garnierte „Concerto d’amore“ Jacob de Haans begeisterten die Zuhörer. Dabei sorgte der präzise Schlag des routinierten Dirigenten Alexander Sirjanow für gut abgestimmtes Zusammenspiel und damit für ein transparentes Klangbild des zahlenmäßig recht kleinen, jedoch bestens präparierten Ensembles. Auch dynamisch und rhythmisch wurde differenziert gestaltet.

Dies kam den mit virtuosem Laufwerk