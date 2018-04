OstfildernNachhilfe kann ziemlich teuer sein, nicht jede Familie kann sich das leisten. Das Ikeros-Jugendbüro in der Parksiedlung will eine Alternative bieten. Für vier Tage Prüfungsvorbereitung im Zentrum Zinsholz bezahlten die Schüler der Nellinger Erich-Kästner-Schule nur 35 Euro, inklusive eines von Jasmin Hetzinger vor Ort frisch gekochten Mittagessens und Getränken. Die Verteilung der sieben Lerngruppen war eindeutig, die Taschenrechner waren dominant. Die Schüler büffelten in fünf Mathematikgruppen, einer Deutschgruppe und einer Englischgruppe. „Mathematik war auch in den vergangenen Jahren der Schwerpunkt“, sagte die Sozialpädagogin Jessica