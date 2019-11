HochdorfSeinen obligatorischen Regenschirm habe er heute mal zuhause gelassen, nachdem sämtliche Wetter-Apps versprochen hätten, dass es zur Abwechslung am Markttag mal trocken bleibe, erklärte Bürgermeister Gerhard Kuttler nach der musikalischen Eröffnung des 21. Hochdorfer Martinimarkts durch den Kinderchor des Gesangvereins. Warm eingepackt ließ es sich so gemütlich trockenen Hauptes über den Markt schlendern, der in diesem Jahr mit 45 Ständen in der Schul- und Kauzbühlstraße auf die Besucher wartete.

„Wir sind zufrieden, das sind sechs mehr als im Vorjahr. Von der Anzahl passt das, es soll ja ein Markt mit dörflichem Charakter bleiben“,