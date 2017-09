Anzeige

Altbach/Ohmden (gg) - Martin Funk will Rathauschef in Altbach werden. Das hat der 34-Jährige gestern mitgeteilt. Er ist seit sieben Jahren Bürgermeister von Ohmden. „Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um zu entscheiden, wie es mit mir weitergeht. Ich möchte einen weiteren Schritt auf meinem beruflichen Weg gehen und in eine größere Gemeinde wechseln, die dann auch mein Lebensmittelpunkt werden soll“, so Funk.

Der gebürtige Plochinger zog direkt nach seinem Studium in Wirtschaftsrecht und Europäischem Verwaltungsmanagement ins Rathaus Ohmden ein. Er sitzt zudem für die SPD im Esslinger Kreistag. Funk sagt, er wisse, worauf er