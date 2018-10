NeuhausenAb dem Frühjahr 2019 wird die Lindenstraße in Neuhausen in zwei Bauabschnitten saniert. Die Planer rechnen mit einer Bauzeit von zwei Jahren. Durch die hohe Verkehrsbelastung ist die Straße in einem sehr schlechten Zustand. Als die Esslinger Straße saniert wurde, nutzten viele die Wohnstraße, die an die Denkendorfer Straße und die Verbindung zur Autobahn angrenzt, als Abkürzung in die Ortsmitte. Das hat die Schlaglöcher in der maroden Fahrbahn noch verschlimmert. Nun wird die Lindenstraße für 3,2 Millionen Euro voll saniert. Der Gemeinderat segnete den Entwurf des Büros Wörn aus Ehningen in der jüngsten Sitzung ab.

