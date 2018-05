KöngenHeute um 19 Uhr beginnt das viertägige Musikfest des Köngener Musikvereins auf dem Festplatz an der Denkendorfer Straße. Dort gibt es auch einen kleinen Vergnügungspark mit Karussell. Am Montag findet von 7.30 bis 18 Uhr der Pfingstmarkt statt, der in den Vorjahren zwischen 30 000 und 40 000 Besucher aus der ganzen Region anzog. Dieser Andrang stellt die Gemeinde jedes jahr vor große Herausforderungen.

„Das Sicherheitskonzept hat sich bewährt“, sagt Hauptamtsleiter Gerald Stoll. In elf Straßenzügen findet auch dieses jahr wieder der Krämermarkt statt. Damit ausreichend Rettungsgassen frei bleiben, hat die Gemeinde das Angebot mit 300 Ständen