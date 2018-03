Kirchheim (kh) - Zwei mutmaßliche Rauschgifthändler sind Ermittlern des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Esslingen in der Nacht zum Donnerstag ins Netz gegangen. Ein 19-Jähriger befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft, teilt die Polizei mit. Die Beamten hatten nach einem Hinweis am späten Mittwochabend zunächst Ermittlungen gegen einen polizeilich einschlägig bekannten, 25-jährigen Kirchheimer aufgenommen. Als sie zu seiner Wohnung gingen, schlug ihnen bereits durch die geschlossene Wohnungstür massiver Marihuana-Geruch entgegen.

Auf Anordnung des Bereitschaftsrichters durchsuchten die Ermittler die