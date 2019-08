AichwaldEs ist wieder Goldgelb-Zeit in Aichwald. Für viele Besucher des kostenlosen Musikfestivals war der Auftakt mit der Band Mallet am Donnerstag eine musikalische Zeitreise, vor allem in die 1970er- und 1980er-Jahre und damit ein Ausflug in die eigene Jugend. Kein Wunder, stehen die drei Jungs von Mallet doch schon seit fast 35 Jahren gemeinsam auf der Bühne und präsentierten ihrem Publikum im Schatten des Krummhardter Wasserturms eine gesunde Mischung aus eigenen Liedern und Coversongs aus den vergangenen 40 Jahren.

Helfer-T-Shirt für den Schultes

Wie sehr dem Trio mit den langen Wallehaaren das Musikmachen Spaß macht, zeigte sich nicht