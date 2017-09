Malerin brennt für Marilyn

KöNGEN: Ausstellung von Anne Müller-Rauh „Vielfalt der Kunst in Farbe - Marilyn & more“

Anne Müller-Rauh liebt Farben. Das wird aus jedem ihrer Bilder deutlich. Ob Landschaften, Blumen oder Porträts - die Malerei der Köngener Künstlerin ist geprägt von einer stimmungsaufhellenden Leuchtkraft, ihre Bilder sind voller Energie. „Vielfalt der Kunst in Farbe - Marilyn & more“ lautet der Titel der Ausstellung in der Köngener Zehntscheuer, wo Müller-Rauh einen Einblick in ihr Schaffen gibt. Die Vernissage ist heute um 19 Uhr.