FilderstadtWenn der Betrachter von Volker W. Hamanns Bildern die Perspektive wechselt, schillern die großformatigen Arbeiten plötzlich in einem anderen Licht. Mit verblüffenden Farbeffekten spielt der Künstler, der sein Atelier in Filderstadt hat. „Inzwischen male ich mit der Motorsäge auf Plexiglas“, sagt der 56-Jährige. Sein Ziel ist es, Neues zu wagen und sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Wer an die kraftvollen, aber doch groben Holzskulpturen denkt, mit denen Hamann vor Jahrzehnten begann, staunt jetzt umso mehr über das zarte Geflecht, das sich da auftut. „Mit feinen Sägeblättern ist das möglich.“ Am Sonntag, 17. Februar, ist die Vernissage von