PlochingenEin Krimi mit einer Leiche in einem alten Auto? Das wäre für Hermann Wager, Geschäftsführer von Schrott- und Metallhandel M. Kaatsch, auf seinem Werksgelände nicht in Frage gekommen. Eine Künstlerin in Stöckelschuhen dagegen schon, dann wird eben entsprechend aufgeräumt und gekehrt. Und so trieb sich die Hamburgerin Swaantje Güntzel mehrere Tage auf dem lärmenden Betriebsgelände zwischen Bergen aus Metall-, Holz- und Kunststoffabfällen herum. Bei der Vernissage der Ausstellung „Loops“ in der Alten Steingießerei im Kulturpark Dettinger erinnerte Wager an die anfängliche Unsicherheit: „Was hat die Künstlerin vor? Will sie eine Skulptur machen?