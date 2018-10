Anzeige

KöngenSport ist für sie „pure Leidenschaft“. Sich in der Natur bewegen und dabei die Kräfte des eigenen Körpers spüren, das liebt Simone Mayer an ihrem Hobby. In jungen Jahren war sie erfolgreiche Schwimmerin, Anfang der 90er-Jahre schaffte sie es als Triathletin in den hessischen Landeskader. Beim legendären Ironman auf Hawaii stehen für die gebürtige Heppenheimerin als Bestzeit bemerkenswerte 10 Stunden und 43 Minuten. Das liegt ein paar Jahre zurück, aber dem Leistungssport ist sie bis heute treu geblieben: Erst vor kurzem schaffte die 43-Jährige die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 70.3 Ironman in Südafrika. Das ist die eine Seite der hoch gewachsenen, schlanken Frau.

Genauso zielstrebig und erfolgreich ist Simone Mayer in ihrem Beruf. Im Sommer ist die Sprecherin der Geschäftsführung des Sportbekleidungs-Herstellers Maier Sports vom Fachmagazin „outdoor.markt“ zur „Outdoor-Persönlichkeit des Jahres 2018 gekürt worden. Bei der Begründung stellten die Juroren ihren herausragenden Einsatz sowie die erfolgreiche Neupositionierung der Marke Maier Sports heraus, die seit 80 Jahren am Standort Köngen zuhause ist. Der 43-Jährigen sei es gelungen, das ehemalige Familienunternehmen zu einer hervorragend etablierten Marke im Sport- und Outdoor-Markt zu entwickeln und als Passform-Spezialisten im Bereich Hosen und mittlerweile auch Jacken zu positionieren.“

„Ein Erfolg des Teams“

Über die Auszeichnung habe sie sich natürlich sehr gefreut, sagt Simone Mayer. Aber sie schränkt gleich ein. Hinter dem Erfolg stehe ein außerordentlich motiviertes Team: Lothar Baisch und Tanja Kohler, mit denen sie zusammen die Geschäftsführung inne hat, sowie die rund 100 Mitarbeiter in Köngen. Nicht zu vergessen die 350 Beschäftigten an den Produktionsstandorten in China und in der Türkei. Mit ihnen zusammen sei es in den vergangenen Jahren gelungen, eine führende Rolle als Anbieter von Ski- und Outdoor-Bekleidung zu übernehmen. Zu verdanken sei dies auch dem einzigartigen Konzept, den Kunden bei den Hosen über 60 und bei den Jacken mehr als 50 Größen anbieten zu können. Auf diese Weise habe man sich eine Ausnahmestellung als Passform-Spezialist erarbeiten können.

Sie sei glücklich, dass sie ihre Leidenschaft Sport zu ihrem Beruf machen konnte, sagt Simone Mayer. Zusammen mit Kai Marquard hatte sie 1996 Rono, eine Sportmarke für Läufer, gegründet. Als diese 2012 Teil der Maier Sports Group wurde, war das für sie auch der Einstieg in das Köngener Familienunternehmen. Firmengründer Gerhard Maier, der sich damals nach bewegten Zeiten aus seinem Lebenswerk zurückzog, sei immer ein Vorbild für sie gewesen, sagt die 43-Jährige. „Er ist eine Koryphäe in der Textilbranche und für mich fast wie ein Ziehvater.“

Nach einer Insolvenz war das Unternehmen im Jahr 2008 kurz vor dem Aus gestanden. Doch Maier, der noch zuvor Gonso, die in Albstadt beheimatete älteste Radsportmarke Deutschlands, übernommen hatte, schaffte es dank der Mithilfe eines Investors, seine Firma vor der Pleite zu retten (siehe Infobox). Der 80-jährigen Tradition des Familienunternehmens fühle man sich verpflichtet, sagt Simone Mayer. Wichtig für den anhaltenden Erfolg sei, dass man es geschafft habe, die einstige Abhängigkeit vom Skigeschäft, das wegen der schwankenden Schnee- und Wetterlage nicht sehr gut planbar sei, spürbar zu reduzieren. Gelungen sei dies durch einen signifikanten Ausbau des Ganzjahressegments Outdoor. Heute erwirtschaftet Maier Sports deutlich über 50 Prozent seiner Erlöse mit Wander-, Trekking- und Outdoor-Bekleidung. Qualität und Funktionalität werden im Unternehmen, das seit 2015 unter dem Dach des Schreibwaren- und Kosmetikherstellers Schwan-Stabilo läuft, groß geschrieben.

„Wertigkeit wieder hoch geschätzt“

„Was funktionieren soll, muss zu allererst passen“, lautet ein Grundsatz der Firmenphilosophie. Deswegen gibt Maier Sports eine fünfjährige Garantie auf Material und Verarbeitung seiner Produkte. Gleichzeitig unterhält die Marke als eine von ganz wenigen einen eigenen Nähsaal in Köngen, wo defekte Produkte der Kunden repariert werden. „Wertigkeit wird wieder hoch geschätzt“, hat Maier Sports bei seinen Kunden festgestellt. Dafür zahle man gerne etwas mehr.

Mit der „Mission Clean Function“ hat sich die Firma verpflichtet, Materialien zu verwenden, die für Umwelt und Mensch unbedenklich sind. So setzt Maier Sports beispielsweise auf eine alternative Imprägnierung, die frei von per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) ist.

„Nachhaltigkeit beginnt bei uns beim fairen Umgang mit unseren Mitarbeiten“,erklärt die Geschäftsführerin. Dafür stehe auch die Mitgliedschaft im Textilbündnis der Bundesregierung und in der Non-Profit-Organisation Fair Wear Foundation, die sich um die Einhaltung fairer und sozial verträglicher Arbeitsbedingungen in kritischen Produktionsländern kümmert. „Gleiche Voraussetzungen für alle Mitarbeiter“, gelte im gesamten Unternehmen. Man achte darauf, dass auch in den Produktionsstätten in China und in der Türkei die Bedingungen so sind, „dass auch wir selbst dort arbeiten würden“.