BaltmannsweilerDer Maibaum, den die Feuerwehr-Abteilung Hohengehren am 1. Mai auf dem Festplatz in Baltmannsweiler aufgestellt hat, ist 35 Meter hoch und 70 Zentimeter dick. Am Sonntag ist das Wahrzeichen des Wonnemonats wieder abgebaut worden – und die Bevölkerung hatte Gelegenheit, es zu ersteigern. Das Interesse war groß, das Mindestgebot betrug 50 Euro. Es wurde rasch überboten und am Schluss erlöste Bürgermeister Simon Schmid, der als Auktionator fungierte, 220 Euro für den Maibaum. Das Geld kommt einem karitativen Zweck zu Gute.

Es gab eine weitere gute Nachricht: Der Maibaum wurde bei einer Abstimmung des Neckar-Fernsehens zum Schönsten im