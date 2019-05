WernauTraditionspflege haben Mitarbeiter von Wernauer Handwerksbetrieben und des städtischen Bauhofs am Dienstagmorgen betrieben. Sie schmückten den Maibaum mit grünen Kränzen und bunten Bändern, der anschließend mit Hilfe eines Autokrans in die Senkrechte bugsiert wurde. Am Abend wurde mit dem Musikverein Stadtkapelle Wernau rund um den Baum gefeiert und der Mai begrüßt.

Seit 23 Jahren, seit die Wernauer Stadtmitte neu gestaltet und der Stadtplatz gebaut wurde, pflegen der Bund der Selbstständigen (BdS) und die Stadt die Tradition des Maibaumstellens. Allerdings ist der Wernauer Baum kein klassischer Frühjahrsgruß, sondern wird nach einem Brauch,