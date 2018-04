Wegwarte, Breitwegerich, Hage­butte, gewöhnliche Hasel, all diese Pflanzen kann man auf einem Spaziergang durch die Natur rund um die Teck entdecken. Lea Meisner, Absolventin eines Freiwilligen Ökologischen Jahres im Naturschutzzentrum Schopflocher Alb, sammelte Informationen über 27 heimische Pflanzen, schrieb märchenhafte Geschichten dazu und fasste sie in einem Buchband zusammen. Als die Ausbildungsplatzsuche in ihrer Heimat Niedersachsen scheiterte, entschloss sich die 20-jährige Braunschweigerin, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) einzulegen, um so eine bessere Orientierung für das Berufsleben zu