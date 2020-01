UnterensingenFloskeln sind nicht immer nur Floskeln. Es kommt auf den Kontext an. Im Kontext des Neujahrsempfangs der SPD im Kreis Esslingen war es einer der zentralen Sätze des Abends, ausgesprochen von Gastredner Heiko Maas (SPD), der als Außenminister zwischen den Gesprächen mit Kriegsherren und Atommacht-Präsidenten einen Zwischenstopp in dem knapp 5000 Einwohner zählenden Dorf Unterensingen einschob: „In den letzten Jahrzehnten hat sich vieles verbessert, nicht alles ist schlechter geworden.“ Für viele Menschen in anderen Ländern gelte Europa und Deutschland als „the place to be“, also als ein Ort, der angesagt ist. Europa sei „das erfolgreichste