Seine Rolle spielt Luther auch bei der Württembergischen Landesbühne Esslingen (WLB). Deshalb spricht der WLB-Chefdramaturg Markus Grube mit Christiane Kohler-Weiß, Beauftragte der Evangelischen Landeskirche für das Reformationsjubiläum, über den Reiz der Figur Luthers, nicht nur für das Theater. Der Abend am 16. Oktober in Esslingen gehört zur Reihe „Klartext im Blarer“. In der Nürtinger Reihe spricht am 31. Oktober der Sportler, Hornist, Jurist und frühere Erste Landesbeamte Matthias Berg zum Thema „Kraft schöpfen - aber wie?“. In der Kirchheimer Reihe untersucht der Tübinger Professor Andreas Hasenclever am 8. November, ob Religionen in bewaffneten