Von Alexander Maier





Die Ankündigung der Deutschen Umwelthilfe, wegen schlechter Luft allein in Baden-Württemberg gegen etwa ein Dutzend Städte zu klagen, trifft auch den Landkreis Esslingen. Betroffen ist dort neben Leinfelden-Echterdingen auch Esslingen. Im Esslinger Rathaus nimmt man die Nachricht gelassen. Die Stadt hat die Probleme schon länger auf dem Schirm und wartet auf entsprechende Vorgaben des Regierungspräsidiums.

Für 45 Kommunen im Bundesgebiet hat die Deutsche Umwelthilfe formale Verfahren zur Sicherstellung der Einhaltung der Grenzwerte für Stickoxide (NOx) eingeleitet. So will man die für die Luftreinhaltung zuständigen Behörden auffordern, den betroffenen Städten binnen vier Wochen wirksame Maßnahmen wie Diesel-Fahrverbote zu verordnen. Betroffen sind Städte, die 2016 den NO2-Jahresmittelwert von 40 μg/m3 um zehn Prozent oder mehr überschritten haben. Für Esslingen wurde ein Wert von 54 μg/m3 ermittelt, für Leinfelden-Echterdingen 47 μg/m3.

Esslingens Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht weiß um die Probleme: „Die erhöhten Werte sind bekannt - jetzt geht es darum, nach möglichen Lösungen zu suchen.“ Wallbrecht geht nicht davon aus, dass die Stadt Esslingen direkt verklagt wird, weil für die Luftreinhaltung das Land und das Regierungspräsidium zuständig sind: „Wir sind mit dem Regierungspräsidium schon länger im Gespräch.“ Von dort müsse ein Luftreinhalteplan verordnet werden, den die Stadt dann umzusetzen habe. Welche Maßnahmen letztendlich angeordnet werden, müsse man sehen: Erst kürzlich hatte das Verwaltungsgericht Stuttgart ein rasches Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge in der Landeshauptstadt gefordert und damit die aktuelle Debatte kräftig befeuert.

Wallbrecht verspricht, die Stadt werde alle sinnvollen Möglichkeiten nutzen, um die Luftqualität zu verbessern - gerade in Bereichen wie der Grabbrunnenstraße klagen die Anwohner schon lange über eine besonders starke Belastung. Dass man sich in Esslingen seit Jahren um einen Ausbau und eine qualitative Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs bemühe, zeige, dass die Stadt etwas tun wolle. „Das ist ja auch ein Anliegen, das die Deutsche Umwelthilfe verfolgt“, weiß Wilfried Wallbrecht. „Gerade beim Busverkehr, wo wir erst kürzlich weitere Verbesserungen eingeleitet haben, sind wir schon viel weiter als andere Städte.“ Ein Patentrezept zur Lösung der Stickoxid-Problematik in Esslingen sieht der Baubürgermeister derzeit allerdings nicht: „Und wenn jemand eines wüsste, wären wir dankbar für einen Hinweis.“