Im vergangenen Monat sind in 1101 Städten und Gemeinden im Land neue Gemeinderäte gewählt worden. Wie der Gemeindetag Baden-Württemberg auf EZ-Anfrage mitteilte, sind bei den Wahlen am 26. Mai insgesamt 18 666 Männer und Frauen in diese Gremien gewählt worden und dürfen sich nun als Stadt- beziehungsweise Gemeinderäte bezeichnen – je nachdem, ob ihre Kommune das Stadtrecht besitzt.

Bis 2024 werden sie die Geschicke der Kommunen lenken – ehrenamtlich. Aber nicht ganz unentgeltlich. Weil sie für diese Arbeit ihre Freizeit opfern, bekommen die Ratsmitglieder in aller Regel eine Aufwandsentschädigung. Wie die gezahlt wird und wie hoch sie ausfällt,