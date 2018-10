OstfildernDer nachgebesserte Bebauungsplan könne in Verbindung mit der Shisha-Bar zum „Sündenfall für die Danziger Straße“ werden. Grünen-Stadtrat Jürgen Kleih scheint mit seiner in der April-Sitzung geäußerten Vermutung recht zu behalten. Seit Eröffnung des gastronomischen Betriebs in der früheren „Domäne“ hat sich das Parkproblem in der nordöstlichen Parksiedlung so massiv verschärft, dass sich die Stadt Ostfildern und die Hofkammer als Investor nun offenbar zu einer Kurskorrektur entschlossen zu haben. Darauf lassen die noch vagen Aussagen von OB Christof Bolay in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats schließen. Mit einer neuen Variante des