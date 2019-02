Aichwald Die Entscheidung über den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Nicolas Fink (SPD) als Aichwalds Bürgermeister fällt am 17. März – oder erst beim zweiten Wahlgang zwei Wochen später. Doch ein Live-Bild über das sehr bunte Bewerberfeld sollen sich die Wähler schon vorab machen können: an diesem Donnerstag, 28. Februar, um 19 Uhr beim EZ-Forum in der Schurwaldhalle in Schanbach. Die gemeinsame Veranstaltung der Gemeinde Aichwald und der Eßlinger Zeitung bietet die einzige Möglichkeit, alle Kandidaten im direkten Vergleich und im Schlagabtausch miteinander zu erleben.



Aichwald gilt Bewohnern und Bewunderern noch ein wenig als „heile Welt“. Wie erwartet groß ist das Interesse am Bürgermeisterposten. Die hohe Zahl an Bewerbungen überraschte dann aber doch: Neun Namen werden auf dem Wahlzettel stehen. Allerdings können die Aichwalder nur noch hinter sieben ihr Kreuz setzen, wenn sie zum Endergebnis beitragen wollen. Denn Diplom-Betriebswirt Michael Hallwachs und Lehrer Matthias Fuhrmann haben zwischenzeitlich ihre Kandidaturen aus beruflichen Gründen wieder zurückgezogen.

Die verbliebenen Sieben stehen bis dato am 17. März zur Wahl und an diesem Donnerstag beim EZ-Forum Rede und Antwort: der Aichtaler Bürgermeister Lorenz Kruß (53), der Konzessionsmanager Andreas Jarolim (34), der Zollbeamte Michael Reinhardt (53), der Entwicklungsingenieur Michael Wild (41), die Hausfrau und freiberufliche Übersetzerin Ilona Maier (42), der Ingenieur für Elektronik und Informatik Thomas Reiser (41) sowie Prokurist Marc Oliver Schweizer (45).

Auf dem Diskussionspodium in der Schurwaldhalle wird es also eng – die knapp zwei Stunden, in denen sich die Kandidaten den Bürgern präsentieren und miteinander in Konfrontation geraten, sind vollgepackt. Der Leiter des EZ-Kreisressorts Harald Flößer und Redakteurin Greta Gramberg wollen für einen kurzweiligen Schlagabtausch zu Themen sorgen, die Aichwald bewegen.

Wozu die Kandidaten Stellung beziehen sollen, das werden auch die Bürger mitentscheiden. Sie können während der Veranstaltung mit einem Online-Smartphone-Tool Themenbereiche gewichten, vorab Fragen einsenden oder am Abend selbst die Kandidaten direkt ansprechen. Auch die Stimmung am Ende der Veranstaltung, nachdem sich alle Interessenten präsentieren konnten, wird live abgefragt: Haben die Kandidaten Sie überzeugt? Das Ergebnis wird dann gleich auf große Leinwände im Saal projiziert. Um den Abend mitgestalten zu können, reicht es, ein internetfähiges Smartphone mitzubringen oder in der Fragerunde die Hand zu heben.

Platz für alle - Livestream

Während es für die Kandidaten eng werden könnte, soll für das Publikum an diesem Abend genug Raum sein: Weil die Veranstalter ob der zahlreichen unterschiedlichen Bewerber mit regem Besucherinteresse rechnen, soll neben der Schurwaldhalle und dem Foyer auch die angrenzende Sporthalle bestuhlt werden. Dort wird das Geschehen auf dem Podium auf großen Bildschirmen ausgestrahlt. Insgesamt sind Sitzplätze für gut 900 Zuhörer vorhanden. Und auch von zuhause aus oder unterwegs können Interessierte die Diskussion verfolgen: Die EZ überträgt einen Livestream von der Veranstaltung auf www.esslinger-zeitung.de.

Besucher der Schurwaldhalle haben die Möglichkeit, den Abend mitzugestalten: Sie können Themen gewichten und direkt Fragen stellen.