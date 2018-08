Anzeige

Köngen Verkehrsgünstig an Autostraßen, an der Bahnlinie und in der Nähe des Flughafens liegt Köngen. Der Standortvorteil bedeutet aber auch, dass die Menschen in vielen Wohngebieten stark vom Lärm belastet sind. Um das Problem in den Griff zu bekommen, haben die Köngener bereits zwei Lärmaktionspläne erstellt. Nicht alle Vorschläge ließen sich aber umsetzen. Der Plan, ein Lärmschutzbauwerk an der Autobahn zu errichten, ließ sich nicht realisieren, weil der achtspurige Ausbau der Autobahn im Bundesverkehrswegeplan auf der Prioritätenliste weiter nach oben rückte.