KöngenSeit ihrer Kindheit singt Lisa Lukoschek. Jetzt steht die 26-Jährige, die in Köngen lebt, vor einem ganz großen Erfolg. Die gelernte Speditionskauffrau hat es in die achte Staffel der Show „The Voice of Germany“ geschafft. Am Sonntag, 21. Oktober, ist ihre „blind audition“ (frei übersetzt: blindes Vorsingen) um 20.15 Uhr zur besten Sendezeit auf Sat1 zu sehen. Mit dem Rücken sitzen die Juroren zu den Talenten, die einen Coach suchen und eine Runde weiterkommen möchten. Sie drehen sich nur um, wenn jemand in die nächste Runde kommt.

Der TV-Ausstrahlung ihres Auftritts fiebert die junge Frau, die hauptamtlich im Vertieb arbeitet, schon jetzt