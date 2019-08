KirchheimDie Kirchheimer Innenstadt hat neue sommerliche Sitzgelegenheiten zu bieten: Regie- und Liegestühle im markanten „Kirchheim-Blau“ stehen in der Innenstadt. Bei rund 30 Einzelhändlern und Gastronomen sowie am Rathaus und am Kornhaus können es sich Kunden und Gäste in den Sitzmöbeln gemütlich machen.„Wir haben zuletzt verstärkt die Rückmeldung bekommen, dass in der Innenstadt Sitzmöglichkeiten fehlen. Bänke können wegen unserer Märkte und Veranstaltungen an vielen Stellen leider nicht fest installiert werden. Die Regie- und Liegestühle sind daher eine ideale mobile Ergänzung. Schön, dass sich so viele Kirchheimer Händler und Gastronomen an der