(red) - Das Freilichtmuseum in Beuren bietet am Pfingstsonntag und Pfingstmontag Extra-Veranstaltungen für Kinder an. Am Sonntag beginnt um 14 Uhr ein Liedertheater für Kinder. Vladislava und Christof Altmann aus Stuttgart spielt im Museumsdorf Mitmach- und Bewegungslieder gepaart mit bekannten Ohrwürmern. Zu einem Fest gehören auch besondere Gäste. Und da könnte es durchaus sein, dass ganz überraschend der lachende Löwe, der Drache Fridolin oder eine der anderen Altmann’schen Liederfiguren vorbeischaut. Der Eintritt zum Liedertheater für Kinder und Erwachsene ist im Museumseintritt inbegriffen. Eine Anmeldung ist nicht